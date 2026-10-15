Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential
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Характеристики
Тип товара
Прибор для укладки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
В наличии
Код товара: 209635
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 280 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х9х5
Вес, г.
533
Описание товара Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential
Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
10
Количество режимов нагрева
10
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
230
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Выпрямитель для волос удобно использовать не только дома, но и в поездках: он сам способен определить уровень напряжения сети. За безопасность использования отвечают опция автоотключения, срабатывающая через час после окончания использования, а также защита от перегрева.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Выпрямитель Philips BHS377/00 StraightCare Essential - по цене 3280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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