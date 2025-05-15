Индукционная плитка Kitfort КТ-109
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
4000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
21
Индукция
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб.
В наличии
Код товара: 180741
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
белый, красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
4000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Диаметр конфорок
21
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х41х11
Вес, кг.
4.8
Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-109
Плитка электрическая Kitfort KT-109 черный станет достойным выбором для кухни небольшой квартиры или общежития, где нет возможности смонтировать полногабаритную плиту. Способная расположиться на любом кухонном столе электрическая плитка предлагается хозяйке две конфорки, работающие по индукционному принципу. КПД таких плит очень высок в силу того, что они нагревают не воздух вокруг варочной поверхности, а непосредственно дно посуды. Варочная панель плитки выполнена из идеально гладкой стеклокерамики, которую достаточно просто поддерживать в чистоте.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
белый, красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
4000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Развернуть
Диаметр конфорок
21
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Плитка электрическая Kitfort KT-109 черный станет достойным выбором для кухни небольшой квартиры или общежития, где нет возможности смонтировать полногабаритную плиту. Способная расположиться на любом кухонном столе электрическая плитка предлагается хозяйке две конфорки, работающие по индукционному принципу. КПД таких плит очень высок в силу того, что они нагревают не воздух вокруг варочной поверхности, а непосредственно дно посуды. Варочная панель плитки выполнена из идеально гладкой стеклокерамики, которую достаточно просто поддерживать в чистоте.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Достоинства:
цена
Недостатки:
по мне нету
Комментарий:
Пользуюсь этой плитой уже около двух месяцев - покупкой остался очень доволен. Плита отлично справляется со своей задачей: быстро нагревается, не перегревается, пластик корпуса не плавится даже при длительном использовании. Все необходимые режимы присутствуют, что делает процесс готовки максимально удобным. Пару раз кофе убегал и проливался прямо на плиту, но она продолжала работать без каких-либо проблем. В целом, техника надежная и качественная - однозначно рекомендую!
Достоинства:
Работа
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Жена долго уговаривала купить сей агрегат я честно говоря не видел разницы от простой электрической плитки пока не попробовал. Берите однозначно хорошая вещь. Готовиться все в разы быстрее. Мощность 2000+2000 на каждой конфорке. Но приготовление происходит максимум на 300.Очень понравилась данная плитка. Рекомендую.
Достоинства:
Греет быстрее стеклокерамики
Недостатки:
немного шумит, но это если придираться
Комментарий:
В целом очень доволен покупкой, для загородного дома то что нужно!
Достоинства:
Очень быстро готовить, легко мыть, компактная, удобный и понятный интуитивно интерфейс
Недостатки:
Шум от вентиляторов
Комментарий:
Приобрели эту плиту как временное решение - планировали использовать до установки полноценной встроенной индукции в новой квартире, а потом, возможно, продать. Но, честно говоря, покупкой остались очень довольны и ни разу не пожалели о выборе. Сначала рассматривали более бюджетные варианты: настольные электроплиты и индукционные модели. Однако, изучив отзывы и тщательно взвесив все плюсы и минусы, остановились именно на этой плите - она показалась нам наиболее качественной и тихой в работе (хотя, возможно, мне немного шумновата, но не критично - примерно как работает вытяжка).
Готовить на ней - одно удовольствие: всё быстро и удобно, а ещё очень просто поддерживать чистоту - достаточно протереть поверхность, и плита снова как новая. Теперь даже не хочется с ней расставаться! Думаю, когда появится новый гарнитур, плиту оставим для дачи - настолько она нам понравилась.
Достоинства:
Мощность, размер, управление
Недостатки:
Явных нет
Комментарий:
Брал на дачу, идеально вписалась в интерьер. Свои функции выполняет, рекомендую!
Купить Индукционная плитка Kitfort КТ-109 - по цене 8200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-109
Достоинства:
цена
Недостатки:
по мне нету
Комментарий:
Пользуюсь этой плитой уже около двух месяцев - покупкой остался очень доволен. Плита отлично справляется со своей задачей: быстро нагревается, не перегревается, пластик корпуса не плавится даже при длительном использовании. Все необходимые режимы присутствуют, что делает процесс готовки максимально удобным. Пару раз кофе убегал и проливался прямо на плиту, но она продолжала работать без каких-либо проблем. В целом, техника надежная и качественная - однозначно рекомендую!
Достоинства:
Работа
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Жена долго уговаривала купить сей агрегат я честно говоря не видел разницы от простой электрической плитки пока не попробовал. Берите однозначно хорошая вещь. Готовиться все в разы быстрее. Мощность 2000+2000 на каждой конфорке. Но приготовление происходит максимум на 300.Очень понравилась данная плитка. Рекомендую.
Достоинства:
Греет быстрее стеклокерамики
Недостатки:
немного шумит, но это если придираться
Комментарий:
В целом очень доволен покупкой, для загородного дома то что нужно!
Достоинства:
Очень быстро готовить, легко мыть, компактная, удобный и понятный интуитивно интерфейс
Недостатки:
Шум от вентиляторов
Комментарий:
Приобрели эту плиту как временное решение - планировали использовать до установки полноценной встроенной индукции в новой квартире, а потом, возможно, продать. Но, честно говоря, покупкой остались очень довольны и ни разу не пожалели о выборе. Сначала рассматривали более бюджетные варианты: настольные электроплиты и индукционные модели. Однако, изучив отзывы и тщательно взвесив все плюсы и минусы, остановились именно на этой плите - она показалась нам наиболее качественной и тихой в работе (хотя, возможно, мне немного шумновата, но не критично - примерно как работает вытяжка).
Готовить на ней - одно удовольствие: всё быстро и удобно, а ещё очень просто поддерживать чистоту - достаточно протереть поверхность, и плита снова как новая. Теперь даже не хочется с ней расставаться! Думаю, когда появится новый гарнитур, плиту оставим для дачи - настолько она нам понравилась.
Достоинства:
Мощность, размер, управление
Недостатки:
Явных нет
Комментарий:
Брал на дачу, идеально вписалась в интерьер. Свои функции выполняет, рекомендую!