Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
В наличии
Код товара: 151896
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 990 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х31
Вес, кг.
14.41
Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-85 - данный товар вы можете купить по цене 30990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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