Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M
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Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%11 120 руб. 15 790 руб.
В наличии
Код товара: 136965
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 120 руб. -30%
15 790 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х19х17
Вес, кг.
7.4
Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M
Встроенный термостат для защиты от перегрева. Две ступени мощности нагрева. Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума.
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Встроенный термостат для защиты от перегрева. Две ступени мощности нагрева. Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума.
Купить Завеса тепловая Ballu BHC-L08-S05-M - по цене 11120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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