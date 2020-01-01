Wi-Fi роутеры

1 x microUSB-порт AirOS CLI (Telnet) DHCP сервер DHCP-сервер DLNA-сервер Dual WAN позволяет одновременно использовать два интернет-соединения от двух провайдеров FTP-сервер MIMO PoE инжектор Power-bank-маршрутизатор QoS (WMM) Telnet UNIX or Linux UPnP AV-сервер USB-модем для подключения интернет-центров Keenetic по ADSL2+/VDSL2 Web-интерфейс Web-интерфейсЕсть Winbox Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 firewall microSD слот torrent-клиент Автоматическое назначение канала Балансировка нагрузки Включение/выключение беспроводного вещания График перезагрузки Источник питания PoE: в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at Клонирование Mac-адреса,Удаленное управление через Интернет Комплект для монтажа на столбе МАС-фильтр Множество SSID (до 8 SSID) Ограничение скорости От сети Питание через Ethernet-кабель (PoE) Поддерживаемые операционные системы MacOS Поддерживаемые операционные системы: MacOS Поддержка PoE Расписание беспроводного режима Системный журнал Слот для сим-карты Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента Статистика беспроводного режима по SSID/точке доступа/клиенту Управление мощностью передачи (в дБм) Устройство предназначено для многолюдных помещений со сложными стеновыми перекрытиями — школах автоопределение MDI/MDIX адаптера) работы на корпусе адаптирован для работы с российскими операторами связи блок питания больницах и офисных конференцзалах возможность одновременной работы в двух диапазонах возможность программного обновления до 11ас встроенный контроллер второй порт RJ-45 на головном устройстве можно использовать в качестве WAN-порта гостиницах два слота для карт mini-SIM диск с ПО документация интерфейс командной строки (CLI) комлектация: металлический хомут для установки на мачту комплект из двух устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах комплект из трёх устройств для организации бесшовной Wi-Fi Mesh-сети в больших домах комплект креплений комплектация: точка доступа комплектация: сетевой адаптер PoE крепление крепление для установки на DIN-рейку межсетевой экран NAT настройка через мобильное приложение обнаружение и удалённое управление через Pharos Control оповещение по e-mail переключатель режимов (точки доступа питание: PoE поддержка ADSL-модуля Keenetic Plus DSL поддержка DMZ поддержка MIMO поддержка VPN поддержка mimo поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS поддержка Яндекс.DNS и SkyDNS - защита от киберугроз и родительский контроль поддрежка GPS подключение USB модема подключения внешних 3G-модемов подключения внешних 3G/4G модемов приложение принт-сервер работающей в паре с 3G/4G mPCI размеры и вес указаны для одного устройства режим MESH режим моста режим репитера (повторителя) репитер сенсорный LCD дисплей сетевой экран (Firewall) скачивание файлов слот для плат MiniPCI-e точка доступа управление приложение управление Web-интерфейс управление: AirOS управление: Web-интерфейс управление: мобильное приложение управление: SSH управление: Web-интерфейс управление: комплектация: управление: крепление с клеевым основанием усилителя файловый есрвер файловый сервер фильтрация по номеру порта флеш-памяти