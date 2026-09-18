Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 196744
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
250
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
Точка доступа Mikrotik - hAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 4 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет белый, RB951Ui-2nD
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Точка доступа Mikrotik - hAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 4 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет белый, RB951Ui-2nD
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - по цене 4790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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