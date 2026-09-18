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Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый

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Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
4 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
250

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый

Точка доступа Mikrotik - hAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 4 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет белый, RB951Ui-2nD

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik - hAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 4 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет белый, RB951Ui-2nD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый - по цене 4790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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