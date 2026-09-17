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Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16" купить с доставкой в Москве
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Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16"

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Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 1
Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 2
Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 3
Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 1
  • Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 2
  • Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 3
  • Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 93731
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
5.85

Описание товара Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16"

мощность - 2 л. с., длина шины - 40 см, объем двигателя - 0.25 см. куб.



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Отзывы о товаре Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16"




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
Бензопилы
Описание
мощность - 2 л. с., длина шины - 40 см, объем двигателя - 0.25 см. куб.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Stihl MS 180 1500Вт 2л.с. длина шины:16" - стоимость товара 31180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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