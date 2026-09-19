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Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) купить с доставкой в Москве
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Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)

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Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 1
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 2
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 3
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 4
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 5
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 6
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 7
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 1
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 2
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 3
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 4
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 5
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 6
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 7
  • Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474044
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
4.25

Описание товара Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)

Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная цепная пила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С её помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи также важна: при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает её, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или её соскока с шины предотвращает травмирование. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная цепная пила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С её помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи также важна: при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает её, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или её соскока с шины предотвращает травмирование. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


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