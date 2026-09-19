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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474044
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Описание товара Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)
Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная цепная пила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С её помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи также важна: при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает её, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или её соскока с шины предотвращает травмирование. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке.
Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная цепная пила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С её помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи также важна: при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает её, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или её соскока с шины предотвращает травмирование. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке.
Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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