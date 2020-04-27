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Бензопила Huter BS-62 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Huter BS-62

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Бензопила Huter BS-62
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 136671
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
43х31х29
Вес, кг.
8

Описание товара Бензопила Huter BS-62

Бензопила Huter BS-62 с бензиновым двигателем мощностью 4.5 л.с. подходит для валки леса, заготовки дров, работы с пиломатериалом на стройплощадке. Она работает на смеси бензина и двухтактного масла. Объем встроенного бака для топливной смеси составляет 560 мм. Данная модель с 50-сантиметровой направляющей шиной комплектуется пильной цепью с 76 звеньями. Для эффективной смазки пильной цепи в конструкции пилы предусмотрена система автоматической подачи масла. Механизм натяжения цепи в этом инструменте предполагает использование ключа, вошедшего в комплект.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-62

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2020
Михаил М.

Достоинства:
Мощность, по оборотам неотстаёт от штиля 361, за два месяца в две пилы напилили 120 кубиков берёзовых дров, пока не каких проблем не возникло, только шину 18 дюймовую поставил, так как второй пила штиль с шиной 18 дюймов.

Недостатки:
Пока всё в норме.

Комментарий:
Стоит брать.



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Huter BS-62 с бензиновым двигателем мощностью 4.5 л.с. подходит для валки леса, заготовки дров, работы с пиломатериалом на стройплощадке. Она работает на смеси бензина и двухтактного масла. Объем встроенного бака для топливной смеси составляет 560 мм. Данная модель с 50-сантиметровой направляющей шиной комплектуется пильной цепью с 76 звеньями. Для эффективной смазки пильной цепи в конструкции пилы предусмотрена система автоматической подачи масла. Механизм натяжения цепи в этом инструменте предполагает использование ключа, вошедшего в комплект.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2020
Михаил М.

Достоинства:
Мощность, по оборотам неотстаёт от штиля 361, за два месяца в две пилы напилили 120 кубиков берёзовых дров, пока не каких проблем не возникло, только шину 18 дюймовую поставил, так как второй пила штиль с шиной 18 дюймов.

Недостатки:
Пока всё в норме.

Комментарий:
Стоит брать.


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