Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%770 руб. 910 руб.
В наличии
Код товара: 654560
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770 руб. -15%
910 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK
Флеш накопитель серии Scout - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш накопитель серии Scout - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - по цене 770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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