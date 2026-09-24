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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK

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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
770 руб.  910 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK
770 руб. -15%
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK

Флеш накопитель серии Scout - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш накопитель серии Scout - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB064GB3SCK - по цене 770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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