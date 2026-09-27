Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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