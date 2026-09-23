Флеша Netac UM1 128Gb (NT03UM1N-128G-32PN) USB3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 549123
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Флеша Netac UM1 128Gb (NT03UM1N-128G-32PN) USB3.2
Флеш-накопители Netac UM1 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитФлешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитФлешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитФлешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитФлешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черны...
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черны...
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитФлешка Transcend Jetflash 760 64GB (TS64GJF760) черный/синий
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 64GB
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Страна производитель
Китай
Флеш-накопители Netac UM1 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флеша Netac UM1 128Gb (NT03UM1N-128G-32PN) USB3.2 - по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флеша Netac UM1 128Gb (NT03UM1N-128G-32PN) USB3.2