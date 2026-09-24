Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый
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Характеристики
Описание товара Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый
Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] обладает емкостью 64 ГБ и представляет собой сочетание компактных размеров и функциональности, которое отлично подойдет для хранения и переноса документов, фотографий, фильмов, музыки и любых других типов данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 3.2 Gen1 способствует высокой производительности – вплоть до 5 Гбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] выполнена в компактном пластиковом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией выдвижного типа, благодаря чему накопитель отличается компактными размерами. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель как с настольными ПК и ноутбуками, так и с ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.
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