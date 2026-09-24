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Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый купить с доставкой в Москве
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Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

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Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 1
Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 2
Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 1
  • Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 2
  • Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
730 руб.  840 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653097
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый
730 руб. -13%
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый

Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] обладает емкостью 64 ГБ и представляет собой сочетание компактных размеров и функциональности, которое отлично подойдет для хранения и переноса документов, фотографий, фильмов, музыки и любых других типов данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 3.2 Gen1 способствует высокой производительности – вплоть до 5 Гбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] выполнена в компактном пластиковом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией выдвижного типа, благодаря чему накопитель отличается компактными размерами. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель как с настольными ПК и ноутбуками, так и с ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] обладает емкостью 64 ГБ и представляет собой сочетание компактных размеров и функциональности, которое отлично подойдет для хранения и переноса документов, фотографий, фильмов, музыки и любых других типов данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 3.2 Gen1 способствует высокой производительности – вплоть до 5 Гбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash A-Data UV320 [AUV320-64G-RWHGN] выполнена в компактном пластиковом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией выдвижного типа, благодаря чему накопитель отличается компактными размерами. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель как с настольными ПК и ноутбуками, так и с ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-DATA 64GB (AUV320-64G-RWHGN) UV320, USB 3.2, белый/зеленый - по цене 730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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