Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216972
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
5
Описание товара Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver
Флэш-накопитель JetFlash 890 USB 3.1 OTG оснащен двумя разъемами: симметричным коннектором нового поколения USB Type-C и обычным USB 3.1 (Gen 1)*. Устройство предназначено для копирования фотографий, аудио- и видеофайлов между современными компьютерами, имеющими порты USB Type-C, такими как MacBook, ПК, ноутбуки и настольные компьютеры Mac. Более того, бесплатное приложение Transcend Elite, которое доступно для загрузки на сайте компании, позволяет просматривать содержимое накопителя, а также осуществлять резервное копирование наиболее ценной информации, которая хранится в MacBook, смартфоне или планшете.
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Флэш-накопитель JetFlash 890 USB 3.1 OTG оснащен двумя разъемами: симметричным коннектором нового поколения USB Type-C и обычным USB 3.1 (Gen 1)*. Устройство предназначено для копирования фотографий, аудио- и видеофайлов между современными компьютерами, имеющими порты USB Type-C, такими как MacBook, ПК, ноутбуки и настольные компьютеры Mac. Более того, бесплатное приложение Transcend Elite, которое доступно для загрузки на сайте компании, позволяет просматривать содержимое накопителя, а также осуществлять резервное копирование наиболее ценной информации, которая хранится в MacBook, смартфоне или планшете.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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