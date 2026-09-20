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Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK) купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK)

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Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496172
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка ОС: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, ChromeOS, MAC OS X
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK)

USB флеш-накопитель для чтения, записи и хранения данных. Объем 8 Гб. Интерфейс USB 2.0. Поддержка основных операционных систем. Ультракомпактный дизайн и отверстие для брелока позволит хранить флешку в кармане на связке с ключами. Корпус выполнен из пластика, вес флешки всего 2 грамма.

Отзывы о товаре Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка ОС: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, ChromeOS, MAC OS X
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
USB флеш-накопитель для чтения, записи и хранения данных. Объем 8 Гб. Интерфейс USB 2.0. Поддержка основных операционных систем. Ультракомпактный дизайн и отверстие для брелока позволит хранить флешку в кармане на связке с ключами. Корпус выполнен из пластика, вес флешки всего 2 грамма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U197 8Gb (NT03U197N-008G-20BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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