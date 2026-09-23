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Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0

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Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 1
Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 2
Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 2
  • Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0

Netac U278 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб.

Отзывы о товаре Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Netac U278 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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