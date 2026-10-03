Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB)
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB)
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia Onyx – компактный накопитель данных, ставший обладателем сдвижного колпачка. Такая конструкция способствует защите штекера тогда, когда вы не используете флешку. Стандарт USB 3.2 Gen 1 гарантирует быструю передачу файлов любого типа и размера. Накопитель данных Kingston DataTraveler Exodia Onyx обладает объемом 256 ГБ, что позволит всегда иметь под рукой важные документы в электронном виде, фотографии, музыку, фильмы и многое другое. Модель может использоваться с любыми устройствами, оснащенными разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia Onyx – компактный накопитель данных, ставший обладателем сдвижного колпачка. Такая конструкция способствует защите штекера тогда, когда вы не используете флешку. Стандарт USB 3.2 Gen 1 гарантирует быструю передачу файлов любого типа и размера. Накопитель данных Kingston DataTraveler Exodia Onyx обладает объемом 256 ГБ, что позволит всегда иметь под рукой важные документы в электронном виде, фотографии, музыку, фильмы и многое другое. Модель может использоваться с любыми устройствами, оснащенными разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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