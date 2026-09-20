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Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) купить с доставкой в Москве
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Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC)

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Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 1
Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 2
Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 3
Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 4
Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
  • Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 1
  • Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 2
  • Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 3
  • Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 4
  • Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506815
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Особенности
стойкость к магнитным полям, рентгеновскому излучению и температурам
Цвет
шампань
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC)

Модерн из классики. Bar Plus — это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус — это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность.

Отзывы о товаре Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Особенности
стойкость к магнитным полям, рентгеновскому излучению и температурам
Цвет
шампань
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Описание
Модерн из классики. Bar Plus — это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус — это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung 64G Bar Plus USB 3.1 (MUF-64BE3/APC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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