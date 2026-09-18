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Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray купить с доставкой в Москве
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Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray

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Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
40

Описание товара Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray

Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.

Отзывы о товаре Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung BAR Plus 64GB gray – стоимость товара 2440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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