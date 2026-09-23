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Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0

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Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 1
Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 2
Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 3
Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 1
  • Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 2
  • Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 3
  • Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
2 590 руб.  3 180 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0
2 590 руб. -19%
3 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
5

Описание товара Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0

Запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

Отзывы о товаре Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 256Gb SmartBuy Crown blue USB 3.0 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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