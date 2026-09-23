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Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver

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Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - фото 1
Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - фото 1
  • Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
5

Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver

Smartbuy V-Cut – классический флеш-диск, простой в использовании и надёжный. Вы сможете хранить на нём документы, фотографии, любимые фильмы, сериалы, музыку и любую другую информацию. Широко распространённый интерфейс USB 3.0 не доставит никаких проблем с коммуникацией: синхронизируйте накопитель с ноутбуком, автомагнитолой, акустической системой и другими устройствами. Компактный аксессуар весит всего 10 г, его можно без труда носить всегда с собой. Отверстие для шнурка даст возможность прикрепить его, например, на связку ключей, чтобы при необходимости он был под рукой. Корпус флешки сделан из прочного пластика и металла, он надёжно защищает её от случайных повреждений. Коннектор прикрывает колпачок.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
Smartbuy V-Cut – классический флеш-диск, простой в использовании и надёжный. Вы сможете хранить на нём документы, фотографии, любимые фильмы, сериалы, музыку и любую другую информацию. Широко распространённый интерфейс USB 3.0 не доставит никаких проблем с коммуникацией: синхронизируйте накопитель с ноутбуком, автомагнитолой, акустической системой и другими устройствами. Компактный аксессуар весит всего 10 г, его можно без труда носить всегда с собой. Отверстие для шнурка даст возможность прикрепить его, например, на связку ключей, чтобы при необходимости он был под рукой. Корпус флешки сделан из прочного пластика и металла, он надёжно защищает её от случайных повреждений. Коннектор прикрывает колпачок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - этот товар вы можете купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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