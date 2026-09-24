Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE)
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723400
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE)
Компактная флешка Netac с современным интерфейсом USB Type A — это скорость и удобство хранения ваших файлов. Стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю передачу данных: фильмы, документы и фото копируются практически мгновенно. Лёгкий пластиковый корпус делает флешку неощутимой даже в кармане, а классическая форма легко сочетается с любыми устройствами. Надёжный помощник для работы и развлечений!
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Компактная флешка Netac с современным интерфейсом USB Type A — это скорость и удобство хранения ваших файлов. Стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю передачу данных: фильмы, документы и фото копируются практически мгновенно. Лёгкий пластиковый корпус делает флешку неощутимой даже в кармане, а классическая форма легко сочетается с любыми устройствами. Надёжный помощник для работы и развлечений!
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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