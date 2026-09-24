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Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE)

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Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 1
Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 2
Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 1
  • Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 2
  • Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723400
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Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE)

Компактная флешка Netac с современным интерфейсом USB Type A — это скорость и удобство хранения ваших файлов. Стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю передачу данных: фильмы, документы и фото копируются практически мгновенно. Лёгкий пластиковый корпус делает флешку неощутимой даже в кармане, а классическая форма легко сочетается с любыми устройствами. Надёжный помощник для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная флешка Netac с современным интерфейсом USB Type A — это скорость и удобство хранения ваших файлов. Стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю передачу данных: фильмы, документы и фото копируются практически мгновенно. Лёгкий пластиковый корпус делает флешку неощутимой даже в кармане, а классическая форма легко сочетается с любыми устройствами. Надёжный помощник для работы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Red 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32RE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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