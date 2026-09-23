Флешка Netac U351 256Gb (NT03U351N-256G-30BK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 504442
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
защитный колпачок
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U351 256Gb (NT03U351N-256G-30BK)
USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Особенности
защитный колпачок
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Флешка Netac U351 256Gb (NT03U351N-256G-30BK) - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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