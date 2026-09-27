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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421431
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Описание товара Флешка SanDisk 256Gb Type-C (SDCZ460-256G-G46) USB3.1 черный
Хранить файлы и предоставлять к ним доступ легко благодаря флеш-накопителю SanDisk Ultra USB Type-C Flash Drive. Накопитель с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 без труда подключается к ноутбукам, телефонам и планшетам с разъемом USB Type-C без адаптера. Благодаря большой емкости и высокой скорости передачи данных вам не придется ждать или беспокоиться о наличии свободного пространства для хранения, даже когда нет подключения к Интернету. Что бы вы ни делали — резервные копии рабочих или учебных проектов, обмен файлами с друзьями, — на этом накопителе с моментальным подключением достаточно пространства для хранения всех ваших фотографий, видео и другие файлов.
Хранить файлы и предоставлять к ним доступ легко благодаря флеш-накопителю SanDisk Ultra USB Type-C Flash Drive. Накопитель с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 без труда подключается к ноутбукам, телефонам и планшетам с разъемом USB Type-C без адаптера. Благодаря большой емкости и высокой скорости передачи данных вам не придется ждать или беспокоиться о наличии свободного пространства для хранения, даже когда нет подключения к Интернету. Что бы вы ни делали — резервные копии рабочих или учебных проектов, обмен файлами с друзьями, — на этом накопителе с моментальным подключением достаточно пространства для хранения всех ваших фотографий, видео и другие файлов.
Флешка SanDisk 256Gb Type-C (SDCZ460-256G-G46) USB3.1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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