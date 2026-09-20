Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 504441
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Загружаем...
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Загружаем...
470 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
12
Описание товара Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)
USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH) - по цене 470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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