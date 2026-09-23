Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 571128
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
19
Описание товара Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитФлешка 32Gb Netac U116 NT03U116N-032G-20WH
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитФлешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитФлешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-30BK), USB3.0
-
В наличииЦена 600 руб. 620 руб.150 руб. в СплитФлешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитФлешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0
-
В наличииЦена 610 руб. 690 руб.153 руб. в СплитФлешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитФлешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-кр...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-си...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическа...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U352 16GB USB3.2 (NT03U352N-016G-32PN)
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0