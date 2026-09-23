Флешка Netac UM81 32Gb (NT03UM81N-032G-20BK) Ultra compact
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 504444
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Netac UM81 32Gb (NT03UM81N-032G-20BK) Ultra compact
Накопитель Netac UM81 32Gb (NT03UM81N-032G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Накопитель Netac UM81 32Gb (NT03UM81N-032G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac UM81 32Gb (NT03UM81N-032G-20BK) Ultra compact - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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