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Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0

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Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - фото 1
Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
670 руб.  790 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0
670 руб. -15%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0

Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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