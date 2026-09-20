Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve 3.2. Благодаря емкости до 128 ГБ вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше - на важные дела. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш карте памяти SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Отверстие для крепления к брелоку, чтобы флешку можно было взять с собой куда угодно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, с паролем
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Теги товара: 128 Гб, большого объема, с паролем
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