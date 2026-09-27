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Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver

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Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 213148
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver

USB флеш-накопители JetFlash 710 полностью соответствуют современной тенденции высокой скорости передачи данных в маленьком форм-факторе. Крохотный металлический корпус JetFlash 710 незаметно поместится в любой USB порт. Эргономичный дизайн этих флеш-накопителей очень прост в обращении. И более того, при использовании с автомагнитолой, USB не будут сильно выступать из панели, ограничивая доступ к другим элементам управления. Оживите Ваше путешествие вместе с JetFlash 710!

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Развернуть
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
USB флеш-накопители JetFlash 710 полностью соответствуют современной тенденции высокой скорости передачи данных в маленьком форм-факторе. Крохотный металлический корпус JetFlash 710 незаметно поместится в любой USB порт. Эргономичный дизайн этих флеш-накопителей очень прост в обращении. И более того, при использовании с автомагнитолой, USB не будут сильно выступать из панели, ограничивая доступ к другим элементам управления. Оживите Ваше путешествие вместе с JetFlash 710!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 710 32GB Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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