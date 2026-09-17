Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 128GB (SDDD3-128G-G46) USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 128GB (SDDD3-128G-G46) USB3.0 черный
USB Флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 USB 3.0-128GB (SDDD3-128G-G46) - это современное и функциональное решение для хранения и переноса данных. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, скорость записи данных достигает до 130 Мбайт в секунду, что позволяет переносить файлы между устройствами всего за одну минуту. Модель оборудована разъемами USB Type-A и micro USB, расположенными на двух концах накопителя. Это обеспечивает возможность легкого перемещения контента между различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и стационарные компьютеры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
USB Флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 USB 3.0-128GB (SDDD3-128G-G46) - это современное и функциональное решение для хранения и переноса данных. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, скорость записи данных достигает до 130 Мбайт в секунду, что позволяет переносить файлы между устройствами всего за одну минуту. Модель оборудована разъемами USB Type-A и micro USB, расположенными на двух концах накопителя. Это обеспечивает возможность легкого перемещения контента между различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и стационарные компьютеры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive 128GB (SDDD3-128G-G46) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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