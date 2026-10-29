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Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W

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Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 1
Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 2
Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 1
  • Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 2
  • Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W
530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W

Флеш-диск Smartbuy Paean – удобное устройство для хранения и переноса различной информации. Например, вы сможете взять с собой в командировку рабочие документы, скопировать семейный фотоархив, записать любимую музыку, а потом послушать её в автомобиле. Интерфейс USB 2.0 поддерживается большинством цифровых девайсов.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-диск Smartbuy Paean – удобное устройство для хранения и переноса различной информации. Например, вы сможете взять с собой в командировку рабочие документы, скопировать семейный фотоархив, записать любимую музыку, а потом послушать её в автомобиле. Интерфейс USB 2.0 поддерживается большинством цифровых девайсов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy 8Gb White SB8GBPN-W - по цене 530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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