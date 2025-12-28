Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 358831
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
120
Описание товара Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 64GB USB3.2 (NT03U182N-064G-32BL)
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитФлешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитФлешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитФлешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитФлешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 чер...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитФлешка SanDisk 64Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-064G-G46)
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Ge...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитФлешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 320 руб.283 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитФлешка SanDisk ULTRA FIT 16Gb (SDCZ430-016G-G46) USB3.1 черный
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-...
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Достоинства:
Комментарий:
хороший flash накопитель, установил на него google TV всё чётко показывает никаких лагов всё отлично спасибо продавцу за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
форматнул. смотрю фильмы на телике. пока работает. не греется. нет светодиодного индикатора чтения/записи. запись довольно долгая.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз эту фирму, отлично всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Мне нужна флешка для просмотра видео,подключил к телевизору он ее не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Флешки работоспособные, вроде всё с ними впорядке, но вот я вставил в порт USB 3.1, перекидываю ISO-шник, скорость как у стандарта USB 2.0, выглядит грустно. Продавца не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без глюков. Корпус не разваливается. Что ещё надо.
Достоинства:
Комментарий:
заказывала знакомой. всё хорошо, работает. благодарю за своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, 57,7 гб, но это как обычно на всех флешках.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная флешка, объём и скорость соответствуют заявленным. В общем можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
хоть и с небольшой скоростью, но прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Шустро работает. По сравнению с предыдущей моей флешкой, как земля и небо
Достоинства:
Комментарий:
Это уже третья по счёту карта, заказана мной, так как предыдущие себя хорошо показали
Достоинства:
Комментарий:
Ничего на неё не записывал, но ПК показывает, что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка. Брал для эмулятора привода Panasonic 3DO FZ-1
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка , быстро сохраняются файлы . Отображаются на всех моих устройствах
Достоинства:
Комментарий:
слишком много потери памяти от заявленной. Понятно если разница в 1, но никак не в 7 гигов. предполагаю что совсем не оригинал.
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный
Достоинства:
Комментарий:
хороший flash накопитель, установил на него google TV всё чётко показывает никаких лагов всё отлично спасибо продавцу за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
форматнул. смотрю фильмы на телике. пока работает. не греется. нет светодиодного индикатора чтения/записи. запись довольно долгая.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз эту фирму, отлично всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Мне нужна флешка для просмотра видео,подключил к телевизору он ее не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Флешки работоспособные, вроде всё с ними впорядке, но вот я вставил в порт USB 3.1, перекидываю ISO-шник, скорость как у стандарта USB 2.0, выглядит грустно. Продавца не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без глюков. Корпус не разваливается. Что ещё надо.
Достоинства:
Комментарий:
заказывала знакомой. всё хорошо, работает. благодарю за своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, 57,7 гб, но это как обычно на всех флешках.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная флешка, объём и скорость соответствуют заявленным. В общем можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
хоть и с небольшой скоростью, но прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Шустро работает. По сравнению с предыдущей моей флешкой, как земля и небо
Достоинства:
Комментарий:
Это уже третья по счёту карта, заказана мной, так как предыдущие себя хорошо показали
Достоинства:
Комментарий:
Ничего на неё не записывал, но ПК показывает, что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка. Брал для эмулятора привода Panasonic 3DO FZ-1
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка , быстро сохраняются файлы . Отображаются на всех моих устройствах
Достоинства:
Комментарий:
слишком много потери памяти от заявленной. Понятно если разница в 1, но никак не в 7 гигов. предполагаю что совсем не оригинал.