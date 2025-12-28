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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный

16 Отзывы
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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 1
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 2
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 1
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 2
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
120

Описание товара Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный

Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший flash накопитель, установил на него google TV всё чётко показывает никаких лагов всё отлично спасибо продавцу за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
форматнул. смотрю фильмы на телике. пока работает. не греется. нет светодиодного индикатора чтения/записи. запись довольно долгая.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз эту фирму, отлично всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нужна флешка для просмотра видео,подключил к телевизору он ее не видит.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Мартин

Достоинства:


Комментарий:
Флешки работоспособные, вроде всё с ними впорядке, но вот я вставил в порт USB 3.1, перекидываю ISO-шник, скорость как у стандарта USB 2.0, выглядит грустно. Продавца не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Виталий У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без глюков. Корпус не разваливается. Что ещё надо.
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала знакомой. всё хорошо, работает. благодарю за своевременную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, 57,7 гб, но это как обычно на всех флешках.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная флешка, объём и скорость соответствуют заявленным. В общем можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Alex Bord

Достоинства:


Комментарий:
хоть и с небольшой скоростью, но прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Илья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Шустро работает. По сравнению с предыдущей моей флешкой, как земля и небо
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Фил Колинз

Достоинства:


Комментарий:
Это уже третья по счёту карта, заказана мной, так как предыдущие себя хорошо показали
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего на неё не записывал, но ПК показывает, что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка. Брал для эмулятора привода Panasonic 3DO FZ-1
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка , быстро сохраняются файлы . Отображаются на всех моих устройствах
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
слишком много потери памяти от заявленной. Понятно если разница в 1, но никак не в 7 гигов. предполагаю что совсем не оригинал.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.1 Type C
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший flash накопитель, установил на него google TV всё чётко показывает никаких лагов всё отлично спасибо продавцу за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
форматнул. смотрю фильмы на телике. пока работает. не греется. нет светодиодного индикатора чтения/записи. запись довольно долгая.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз эту фирму, отлично всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нужна флешка для просмотра видео,подключил к телевизору он ее не видит.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Мартин

Достоинства:


Комментарий:
Флешки работоспособные, вроде всё с ними впорядке, но вот я вставил в порт USB 3.1, перекидываю ISO-шник, скорость как у стандарта USB 2.0, выглядит грустно. Продавца не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Виталий У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без глюков. Корпус не разваливается. Что ещё надо.
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала знакомой. всё хорошо, работает. благодарю за своевременную доставку.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, 57,7 гб, но это как обычно на всех флешках.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная флешка, объём и скорость соответствуют заявленным. В общем можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Alex Bord

Достоинства:


Комментарий:
хоть и с небольшой скоростью, но прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Илья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Шустро работает. По сравнению с предыдущей моей флешкой, как земля и небо
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Фил Колинз

Достоинства:


Комментарий:
Это уже третья по счёту карта, заказана мной, так как предыдущие себя хорошо показали
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего на неё не записывал, но ПК показывает, что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка. Брал для эмулятора привода Panasonic 3DO FZ-1
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка , быстро сохраняются файлы . Отображаются на всех моих устройствах
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
слишком много потери памяти от заявленной. Понятно если разница в 1, но никак не в 7 гигов. предполагаю что совсем не оригинал.


Флешка Kingston 64Gb DataTraveler 70 (DT70/64GB) USB 3.0 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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