Флешка Transcend JetFlash 790C 256GB (TS256GJF790C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб.
В наличии
Код товара: 494313
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
5
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790C 256GB (TS256GJF790C)
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости до 256 ГБ, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.
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Теги товара: 256 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости до 256 ГБ, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Флешка Transcend JetFlash 790C 256GB (TS256GJF790C) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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