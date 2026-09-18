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Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46) купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)

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Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328751
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)

Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0. Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0. Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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