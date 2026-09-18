Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)
Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0. Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитФлешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1
-
В наличииЦена 4 290 руб. 5 110 руб.1073 руб. в СплитФлешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитФлешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитФлешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитФлешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитФлешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46
Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0. Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Fit USB 3.1 256GB (SDCZ430-256G-G46)