Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
да
Цвет
черный/красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х8
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный
Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 128 Гб, большого объема, компактные
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
да
Цвет
черный/красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 128 Гб, большого объема, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 128 Гб, большого объема, компактные
Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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