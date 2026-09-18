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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229509
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black

Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Развернуть
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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