Флешка Samsung BAR Plus 64Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Флешка Samsung BAR Plus 64Gb Silver
Bar Plus - это накопитель нового поколения, который вы будете использовать ежедневно благодаря его впечатляющей скорости и эффектному дизайну. Он комфортно лежит в руке, его металлический корпус - это воплощение минимализма в накопителе, в котором гармонично сочетаются стиль, скорость и долговечность. Мгновенное резервирование данных. Высокая скорость чтения данных в сочетании с новейшим интерфейсом USB 3.1 освободит вам больше времени для работы, игры, просмотра видео и творчества. Ваши файлы надежно защищены всегда и везде. Поскольку Samsung - мировой лидер в производстве флэш-памяти, то накопителю Bar Plus вы можете доверить хранение ваших ценных данных. Накопитель непроницаем для воды, ударопрочен, выдерживает высокие температуры, не подвержен воздействию магнитных полей и рентгеновского излучения. Гармония прочности и стиля. Прочный металлический корпус обеспечит неприкосновенность и безопасность ваших данных. Накопитель Bar Plus - идеальное сочетание великолепного дизайна и надежности.
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