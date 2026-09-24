Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 653147
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2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
110
Описание товара Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s
USB-флеш накопитель Netac US5 оснащен двумя популярными разъемами - USB-A и USB-C, которые приспособлены для высокоскоростной передачи данных со смартфонов, планшетных ПК, ноутбуков, телевизоров и других устройств. Компактный и быстрый: Netac US5 изготовлен из современных компонентов, обеспечивающих высокую надежность и компактный размер накопителя по сравнению с обычными SSD-хранилищами. Корпус устройства выполнен из высокопрочного цинкового сплава, надежно защищающего электронную начинку от механических повреждений. Высокая скорость передачи данных: Поддержка самого современного стандарта USB 3.2 Gen 2 - это высочайшая скорость передачи данных вплоть до 550 МБ/сек
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
550
Скорость записи данных, МБ/с
500
Страна производитель
Китай
USB-флеш накопитель Netac US5 оснащен двумя популярными разъемами - USB-A и USB-C, которые приспособлены для высокоскоростной передачи данных со смартфонов, планшетных ПК, ноутбуков, телевизоров и других устройств. Компактный и быстрый: Netac US5 изготовлен из современных компонентов, обеспечивающих высокую надежность и компактный размер накопителя по сравнению с обычными SSD-хранилищами. Корпус устройства выполнен из высокопрочного цинкового сплава, надежно защищающего электронную начинку от механических повреждений. Высокая скорость передачи данных: Поддержка самого современного стандарта USB 3.2 Gen 2 - это высочайшая скорость передачи данных вплоть до 550 МБ/сек
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State Flash Drive,up to 550MB/500MB/s - по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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