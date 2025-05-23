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Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный

16 Отзывы
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Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
2 430 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, чем с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
компактная, скорость отличная, но ёмкость накопителя не 128 Гб, а 112)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная флешка. Отличается только надежностью. Брал давно 8 потом 16 потом 64 и вот до 128 накопил файликов.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ашот П.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, скорость соответствует. Рекомендую к пакупке. в машину не пойдет, формат fat32 не поддерживает, объем большой. Либо искать вариант форматирования сторонними программами.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично воспроизводит и быстро пишет. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в заводской, запаяной упаковке, из заявленных 128гб доступно 114, но это математика и нормально. покупкой доволен и рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Скорость 62 мб.с. Хлипкая. на сколько хватит?После заполнения 50% скорость упала до 45 мб. с. Корпус очень хлипкий, сломается раньше чем накроется.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Флэшка супер, мелкая и очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Милипиздрическая, как и нужно было для использования в 5.1 декодере. Скорость при записи около 35-40 мб/сек. Объём соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Павел Зв

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Характеристики соответствующие.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на удивление быстро.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка радует. Скорость тоже.Многие пишут,что греется,я бы так не сказал. Тёпленькая,но не критично. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, соответствует характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка, скорость высокая, единственный нюанс сам корпус пластиковый надо быть аккуратным, а так всем полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает музыка в машине играет.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка огонь, скорость впечатляет, хоть и не на всех устройствах постоянна. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Пахрудин М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковали,доставка на 2дня раньше срока. Скорости приличные,но это на пустую. По мере заполнения будут ессно падать. Из 128ми доступно 116. Компактная и шустрая.



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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, чем с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
компактная, скорость отличная, но ёмкость накопителя не 128 Гб, а 112)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная флешка. Отличается только надежностью. Брал давно 8 потом 16 потом 64 и вот до 128 накопил файликов.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ашот П.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, скорость соответствует. Рекомендую к пакупке. в машину не пойдет, формат fat32 не поддерживает, объем большой. Либо искать вариант форматирования сторонними программами.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично воспроизводит и быстро пишет. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в заводской, запаяной упаковке, из заявленных 128гб доступно 114, но это математика и нормально. покупкой доволен и рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Скорость 62 мб.с. Хлипкая. на сколько хватит?После заполнения 50% скорость упала до 45 мб. с. Корпус очень хлипкий, сломается раньше чем накроется.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Флэшка супер, мелкая и очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Милипиздрическая, как и нужно было для использования в 5.1 декодере. Скорость при записи около 35-40 мб/сек. Объём соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Павел Зв

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Характеристики соответствующие.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на удивление быстро.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка радует. Скорость тоже.Многие пишут,что греется,я бы так не сказал. Тёпленькая,но не критично. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, соответствует характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка, скорость высокая, единственный нюанс сам корпус пластиковый надо быть аккуратным, а так всем полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает музыка в машине играет.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка огонь, скорость впечатляет, хоть и не на всех устройствах постоянна. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Пахрудин М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковали,доставка на 2дня раньше срока. Скорости приличные,но это на пустую. По мере заполнения будут ессно падать. Из 128ми доступно 116. Компактная и шустрая.


Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный - этот товар вы можете купить по цене 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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