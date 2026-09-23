Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
В наличии
Код товара: 494311
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
130
Описание товара Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости 128 Гб, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости 128 Гб, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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