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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)

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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)

Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 64 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 64 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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