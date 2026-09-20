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Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB

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Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 1
Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 2
Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
  • Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 1
  • Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 2
  • Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 470 руб.  1 810 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB
1 470 руб. -19%
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB

DataTraveler SE9 G2 от Kingston – USB-накопитель, благодаря которому все необходимые Вам файлы всегда будут под рукой. Данный накопитель является одним из наиболее востребованных и популярных в своем роде. Он подойдет как для длительного хранения важных файлов, так и для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Описание
DataTraveler SE9 G2 от Kingston – USB-накопитель, благодаря которому все необходимые Вам файлы всегда будут под рукой. Данный накопитель является одним из наиболее востребованных и популярных в своем роде. Он подойдет как для длительного хранения важных файлов, так и для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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