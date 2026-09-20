Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 470 руб. 1 810 руб.
В наличии
Код товара: 654535
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1 470 руб. -19%
1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB
DataTraveler SE9 G2 от Kingston – USB-накопитель, благодаря которому все необходимые Вам файлы всегда будут под рукой. Данный накопитель является одним из наиболее востребованных и популярных в своем роде. Он подойдет как для длительного хранения важных файлов, так и для ежедневного использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
58
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
DataTraveler SE9 G2 от Kingston – USB-накопитель, благодаря которому все необходимые Вам файлы всегда будут под рукой. Данный накопитель является одним из наиболее востребованных и популярных в своем роде. Он подойдет как для длительного хранения важных файлов, так и для ежедневного использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Флешка 64Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/64GB - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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