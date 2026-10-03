Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 94050
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный
Те, кто всегда ценил в вещах качество, оценят элегантный и выразительный дизайн USB-накопителя Transcend JetFlash 700. Утончённый вид JetFlash 700 в чёрном исполнении соединил в себе стойкость и лёгкость пластикового корпуса, который не только красиво выглядит, но и надёжно защищает важную информацию, куда бы вы не пошли.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Те, кто всегда ценил в вещах качество, оценят элегантный и выразительный дизайн USB-накопителя Transcend JetFlash 700. Утончённый вид JetFlash 700 в чёрном исполнении соединил в себе стойкость и лёгкость пластикового корпуса, который не только красиво выглядит, но и надёжно защищает важную информацию, куда бы вы не пошли.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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