Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 504740
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая
Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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