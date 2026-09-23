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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая

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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 1
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 2
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 3
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 1
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 2
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 3
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504740
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая

Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-20WH) белая - купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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