Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 501654
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)
Флеш-диск Smartbuy подойдёт для людей, которым нужно держать под рукой видео, большие фотоальбомы и базы данных. Благодаря мощному контроллеру и интерфейсу USB 3.0 он может считывать файлы со скоростью до 112 Мб/с и записывать – до 33 Мб/с. Полупрозрачный корпус делает флешку отличным дополнением к высококлассной электронике. А специальная петелька позволяет носить её на ремешке или брелоке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-диск Smartbuy подойдёт для людей, которым нужно держать под рукой видео, большие фотоальбомы и базы данных. Благодаря мощному контроллеру и интерфейсу USB 3.0 он может считывать файлы со скоростью до 112 Мб/с и записывать – до 33 Мб/с. Полупрозрачный корпус делает флешку отличным дополнением к высококлассной электронике. А специальная петелька позволяет носить её на ремешке или брелоке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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