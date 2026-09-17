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Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный

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Карта памяти Sandisk 16Gb Cruzer Blade (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
670 руб.  740 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194119
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный
670 руб. -9%
740 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный

Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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