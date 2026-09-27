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Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0

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Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 212978
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
1 610 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0

Transcend JetFlash 700 – флэш-накопитель со сверхбыстрой передачей данных. Устройство позволяет хранить и перемещать до 16 Гб информации. В нем реализована поддержка USB 3.0, благодаря чему доступ к чтению и копированию данных максимально ускорен и упрощён. Благодаря гладкой обтекаемой поверхности флэшка выглядит стильно, удобно ложится в руку. Несмотря на компактный размер, она достаточно прочная, так как при изготовлении используется ультразвуковая сварка.



Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, компактные

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
Описание
Transcend JetFlash 700 – флэш-накопитель со сверхбыстрой передачей данных. Устройство позволяет хранить и перемещать до 16 Гб информации. В нем реализована поддержка USB 3.0, благодаря чему доступ к чтению и копированию данных максимально ускорен и упрощён. Благодаря гладкой обтекаемой поверхности флэшка выглядит стильно, удобно ложится в руку. Несмотря на компактный размер, она достаточно прочная, так как при изготовлении используется ультразвуковая сварка.


Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, компактные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0 - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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