Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 212978
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 610 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
30
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0
Transcend JetFlash 700 – флэш-накопитель со сверхбыстрой передачей данных. Устройство позволяет хранить и перемещать до 16 Гб информации. В нем реализована поддержка USB 3.0, благодаря чему доступ к чтению и копированию данных максимально ускорен и упрощён. Благодаря гладкой обтекаемой поверхности флэшка выглядит стильно, удобно ложится в руку. Несмотря на компактный размер, она достаточно прочная, так как при изготовлении используется ультразвуковая сварка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черны...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитФлешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитФлешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
75
Скорость записи данных, МБ/с
12
Страна производитель
Китай
Transcend JetFlash 700 – флэш-накопитель со сверхбыстрой передачей данных. Устройство позволяет хранить и перемещать до 16 Гб информации. В нем реализована поддержка USB 3.0, благодаря чему доступ к чтению и копированию данных максимально ускорен и упрощён. Благодаря гладкой обтекаемой поверхности флэшка выглядит стильно, удобно ложится в руку. Несмотря на компактный размер, она достаточно прочная, так как при изготовлении используется ультразвуковая сварка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, компактные
Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0 - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 700 16Gb черный USB 3.0