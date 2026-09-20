Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
открытый разъем, с отверстием для шнурка, компактный
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46
Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - Готовый к любым испытаниям накопитель, который удобно брать с собой. Еще больше пространства для важных данных Благодаря емкости 64 Гб вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Меньше времени на ожидание, больше — на дело Благодаря скорости передачи данных до 130 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Надежная защита конфиденциальных файлов Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
открытый разъем, с отверстием для шнурка, компактный
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - Готовый к любым испытаниям накопитель, который удобно брать с собой. Еще больше пространства для важных данных Благодаря емкости 64 Гб вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Меньше времени на ожидание, больше — на дело Благодаря скорости передачи данных до 130 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела. Надежная защита конфиденциальных файлов Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем
Флешка 64Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-064G-G46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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