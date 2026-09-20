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Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G купить с доставкой в Москве
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Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G

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Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G - фото 1
Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G - фото 1
  • Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
2 950 руб.  3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654508
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve USB 3.2 объемом 256 Гб - воплощение инновационных технологий в сфере хранения данных. Этот компактный и стильный гаджет станет незаменимым помощником в хранении ваших файлов и переносе данных. SanDisk Ultra Curve совместим с большинством операционных систем, включая Windows и macOS. Это гарантирует безупречную работу накопителя на любых устройствах и платформах. Благодаря технологиям SanDisk, Ultra Curve обеспечивает надежное и долговечное хранение ваших данных. Ваши файлы всегда будут в безопасности. Ultra Curve сочетает в себе элегантность и функциональность. Компактный размер, изысканный дизайн и уникальная форма сделают его незаменимым аксессуаром.

Отзывы о товаре Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve USB 3.2 объемом 256 Гб - воплощение инновационных технологий в сфере хранения данных. Этот компактный и стильный гаджет станет незаменимым помощником в хранении ваших файлов и переносе данных. SanDisk Ultra Curve совместим с большинством операционных систем, включая Windows и macOS. Это гарантирует безупречную работу накопителя на любых устройствах и платформах. Благодаря технологиям SanDisk, Ultra Curve обеспечивает надежное и долговечное хранение ваших данных. Ваши файлы всегда будут в безопасности. Ultra Curve сочетает в себе элегантность и функциональность. Компактный размер, изысканный дизайн и уникальная форма сделают его незаменимым аксессуаром.
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Отзывы


Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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